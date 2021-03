Liège Suite au vol des casques grecs, les tailleurs de pierre de Liège ont travaillé nuit et jour.

C’est l’histoire d’un vol… aussi insolite qu’inédit. Mais qui a provoqué un profond malaise à Liège et particulièrement au sein des défenseurs du patrimoine ainsi que de la communauté hellénique de la Cité ardente : durant le week-end des 16 et 17 janvier 2021 en effet, l’intégralité des 114 casques en bronze grecs qui composaient un des sept monuments commémoratifs de la 2e Guerre Mondiale, au Mémorial Interallié de Cointe, avait été volée… l’œuvre probablement de quelques voleurs en quête de métaux à revendre. Un site historique pillé pour des pacotilles en d’autres termes.

Outre l’affront subit, Liège était face à une certaine urgence, comme le rappelaient les autorités : ce 25 mars en effet, on fête le 200e anniversaire du début de la guerre d’indépendance grecque. Et précisément, cette œuvre en était un témoin privilégié puisque c’est le 11 novembre 1988, "à l’occasion du 70e anniversaire de l’Armistice de 1918 et à l’initiative de Dimitris Avramopoulos, Consul de Grèce à Liège et homme politique grec de premier plan, que fut dévoilée une stèle venant pallier le fait que, jusqu’alors, la Grèce ne figurât pas officiellement au cœur des nations déjà représentées", rappelle aujourd’hui l’échevinat des Travaux de Roland Léonard…

Un échevinat qui, en quelques semaines, a abattu un travail d’Hercule. En effet, tels des marathoniens ne baissant pas le rythme, les tailleurs de pierre de la Ville de Liège, reconnus dans leur savoir-faire, ont été mis à contribution afin de réaliser en un temps record une nouvelle stèle, en pierre cette fois, afin de remplacer les 114 casques grecs volés.

Et ce jeudi 25 mars, la ligne d’arrivée est franchie avec les honneurs puisque la stèle est fin prête pour la commémoration.

Travail d’équipe

En marge de la sécurisation du site du Mémorial Interallié, un groupe de travail fut