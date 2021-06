L’INVITéE DU LUNDI La Visétoise Cécile Parthoens codirige le CAL de la province de Liège.

Biberonnée à la diversité et à l’interculturalité ", c’est ainsi que Cécile Parthoens qualifie son enfance passée sur les hauteurs de Cheratte (Visé), là où elle est née. "En primaire, j’avais des copains de nationalité différente, la plupart d’origine marocaine. C’était naturel pour moi", souligne-t-elle, se souvenant de la gamine plutôt du genre "garçon manqué" qu’elle était, élevée entre deux frères.

Puis est arrivé le jour d’entrer en secondaire. Et c’est là qu’elle a pris conscience d’une réalité amère qui allait guider ses choix futurs… "Mes copains, je les trouvais brillants et j’ai été étonnée de les voir s’orienter vers des filières techniques et professionnelles plutôt que vers l’enseignement général, comme moi. Je me suis rendu compte de l’effet de reproduction sociale qui se mettait en route et j’ai ressenti une profonde injustice vis-à-vis de la façon dont on regardait mes copains, des cases dans lesquelles on les enfermait", confie celle qui s’est rapidement intéressée aux sciences sociales.

À l’Université, c’est tout naturellement qu’elle s’est tournée ver s la psychologie sociale. "J’en suis arrivée au constat qu’à côté de la science, tout ce qui se raconte comme étant des vérités ne sont que des récits produits par l’homme. Toutes ces vérités qui refusent comment nous sommes en tant qu’êtres humains peuvent être réécrites ", relève Cécile Parthoens, qui se dit très chanceuse de pouvoir allier sa conception personnelle à son travail.

Entrée au CAL (Centre d’action laïque) à Bruxelles en 1995, elle a ensuite intégré la structure liégeoise deux ans plus tard. " Voilà 26 ans que je travaille au CAL. Ce fut mon premier job, mon seul employeur et j’espère y rester jusqu’à ma pension, dit-elle en riant. J’ai la chance d’avoir de chouettes équipes ! J’apprends tous les jours de mes collègues, de mon travail, cela me fait réfléchir tout le temps et donne de petits leviers pour faire évoluer les choses. C’est très motivant !"

Son métier, elle l’aime, cela se sent en l’écoutant! Autant ses missions de ses débuts que ses responsabilités actuelles, elle les évoque avec le même enthousiasme...