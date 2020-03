En marge des importantes rénovations sur le site du Val Benoît, visant à développer une offre complète et attractive, de la plus petite PME à la très grosse entreprise, un autre chantier vise quant à lui à réhabiliter un des bâtiments majeurs du site… mais pour y installer du logement.

Ce vendredi 6 mars, l’enquête publique relative à la transformation et à la réaffectation de l’ancien Institut de mécanique s’est en effet achevée. C’est ici que les logements sont donc prévus mais au fil des ans, le dossier a évolué. Des appartements ont pris le pas sur les kots.

L’ambition des autorités publiques, au Val Benoît, a toujours été d’associer ici une multiplicité de fonctions… en marge des bureaux, dès lors, il fallait intégrer de l’habitat. C’est ce que s’attelle à faire la société Life, promoteur flamand spécialisé dans la reconversion d’immeubles de bureaux, dans l’ancien bâtiment de mécanique. Situé à l’arrière du bâtiment de génie civil, côté rue Ernest Solvay, le bâtiment de mécanique abritera à terme 242 logements… des studios et des petits appartements.

"Il n’est pas interdit bien sûr qu’un étudiant loue un appartement mais, vu la situation et la qualité du bâtiment, nous avons finalement opté pour des appartements et des studios", explique Martin Schuermans, project manager pour Life.

Au total, 242 studios et appartements sont donc prévus, de 38 à 55 m², "soit des logements restreints au niveau de l’espace privatif mais de qualité et, surtout, associés à de nombreux espaces communs". Espaces axés sur les services… Dans le bâtiment réhabilité, on trouvera une salle de fitness, un wellness ou encore des cuisines communes pour l’organisation d’événements.

L’institut de mécanique, c’est donc une offre de logements qui entend répondre à une certaine évolution de l’habitat, tant pour les jeunes retraités que pour les jeunes "professionnels". La location sera privilégiée pour l’ensemble des logements…