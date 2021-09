Pour dissuader, voire sanctionner, les auteurs de dépôts clandestins.

A Grâce-Hollogne, sans doute ni plus ni moins que dans d’autres communes voisines, les dépôts clandestins d’immondices sont un véritable fléau ! çà et là, on observe des sacs et amas de déchets ou encombrants en tous genres, particulièrement aux abords des bulles à verre et boîtes à vêtements… Selon l’échevin en charge de l’environnement, Salvatore Falcone, le lancement sur la commune de l’application FixMyStreet, visant à signaler un problème dans l'espace public, rencontre les objectifs escomptés puisque des amendes ont été infligées.

Dans la continuité des actions mises en œuvre pour lutter contre les dépôts clandestins, le conseil communal de Grâce-Hollogne a approuvé ce jeudi soir le marché relatif à la fourniture, au placement et à la mise en service de matériel de vidéosurveillance. On se souvient, en effet, que Grâce-Hollogne figurait parmi les communes ayant bénéficié d’un subside de la Région wallonne dans le cadre de la lutte contre les incivilités environnementales.