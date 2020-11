Dans l’édition de ce vendredi, nous faisions état d’une problématique qui persiste à Seraing et qui constitue un véritable fléau : les dépôts clandestins ! Quasi quotidiennement, on voit fleurir des dépôts d’immondices et encombrants en tous genres en divers endroits du territoire !

Aussi, afin de combattre tous ces comportements inciviques, la Ville de Seraing a élaboré un plan local de propreté qui regroupe 22 actions allant de l’augmentation du nombre de poubelles à l’installation de caméras. Bien ! Mais ces caméras n’étaient-elles pas annoncées pour ce mois de novembre ? C’est ce qu’espérait l’échevine sérésienne de l’Environnement, Laura Crapanzano, mais en raison de la situation sanitaire, la firme auprès de laquelle la Ville a acquis des caméras n’est pas en mesure de les installer avant début 2021…

Une dizaine de caméras

Ce vendredi, le collège communal a approuvé l’attribution d’un second marché portant, cette fois, sur la location de caméras. "À la différence du premier marché d’achat de caméras, il s’agit ici d’un service all-in. La société se chargera de déplacer les caméras selon les points noirs répertoriés et elle traitera les images qui seront transmises à la Ville. Au niveau des services de la Ville, il ne restera plus qu’à rédiger les procès-verbaux et à faire auditionner les personnes identifiées par l’agent sanctionnatrice", précise l’échevine, qui annonce l’engagement d’un juriste afin de renforcer le service et ainsi faire face à l’augmentation attendue des dossiers.

Au total, ce sont une dizaine de caméras dites fixes temporaires, dont quelques factices, qui seront déplacées d’un endroit à un autre, et ce, sur base des 170 points noirs ayant été répertoriés sur le territoire sérésien ! "L’objectif n’est pas de faire rentrer de l’argent dans les caisses communales mais d’en arriver à ce que la quarantaine d’ouvriers communaux qui ramassent quotidiennement ces dépôts puissent être affectés à d’autres tâches, comme l’entretien des espaces publics", conclut Laura Crapanzano.