FLéMALLE L’aménagement de la place de la gare est également au budget 2022.

Comme précisé dans l’édition de ce mardi, le collège communal de Flémalle, confronté à un déficit de 3 millions d’euros dès l’entame des travaux budgétaires, a rogné çà et là sur certains projets ou dépenses, notamment en réévaluant le programme d’investissements défini pour cette législature.

Au service extraordinaire, ce sont ainsi des investissements de l’ordre de 13,2 millions qui figurent au budget 2022. Et parmi ceux-ci, certains, déjà budgétés en 2021, sont simplement réinscrits. Pour certains, aussi, il ne s’agit ni plus ni moins que de la continuité de dossiers en cours de concrétisation. On peut ainsi citer la construction d’un bâtiment communautaire dans le cadre du projet Flémalle-Neuve (nouveau quartier à développer sur les terrains en friche anciennement occupés par l’entreprise Duferco, entre la rue Vieille Fosse et le quai du Halage), la rénovation de l’école de Ramet ou encore l’aménagement de la place de la gare à Flémalle-Haute.