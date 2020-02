Ce complexe se composera de 9 salles et aura une capacité de près de 2 000 sièges. Il sera construit dans le cadre du projet Gastronomia.

La ville de Seraing a désigné le consortium Gastronomia Vision en vue de mettre en oeuvre le projet Gastronomia au sein des anciennes halles industrielles Cockerill, au centre de la cité du Fer.

", souligne Déborah Géradon, échevine en charge du Commerce à Seraing.Le projet Gastronomia comprendra une centaine de logements (studios et appartements), des bureaux sur 3500 à 4000 m2, des commerces axés sur l'alimentaire et produits de bouche ainsi qu'un complexe de cinéma de neuf salles d'une capacité de près de 2000 sièges. Le projet prévoie également environ 500 places de parking, dont un espace aérien qui donnera directement accès au complexe cinématographique.Le début des travaux n'est pas attendu avant au moins un an. L'inauguration de la première phase comprenant les commerces, bureaux et une partie des logements est annoncée au plus tard pour fin 2023 sachant que le projet Gastronomia est tenu à cette échéance en lien avec les fonds européens (Feder) ayant été attribués pour ledit projet.