C’est le mardi 23 novembre que démarrera l’enquête publique visant à l’octroi du permis d’urbanisme pour l’aménagement d’un "jardin de quartier" sur le site Palmolive situé le long de la rue Lairesse, en face de la place Baugniet, dans le quartier du Longdoz, précise-t-on à l’échevinat des Travaux de Liège. Concrètement, l’objectif est "de revaloriser l’ancien site industriel de la société éponyme, laissé en friche à la suite de la cessation de ses activités sur le territoire liégeois et du démantèlement de ses bâtiments à la fin des années 80".

Pour rappel, c’est en 2018 que la Ville de Liège est devenue propriétaire de ce terrain de 4400 m² qui offrait "une excellente opportunité d’y déployer un bel espace arboré consacré à la détente et aux loisirs dans ce quartier très dépourvu de lieux publics verdurisés ouverts à tous". Ici, l’objectif fixé par la Ville d’offrir un espace vert à tous les Liégeois à moins de 10 minutes à pied est clairement rencontré.

En outre, l’aménagement du parc Palmolive est un projet coopératif insistent les autorités, en ceci qu’il a été co-construit avec les habitants et les forces vives du quartier. Plusieurs ateliers ont été organisés, avec la participation des échevins Magy Yerna et Roland Léonard.

Un projet multifonctionnel

Tel que défini lors des ateliers, le jardin de quartier sera connecté à la Place Baugniet. Le site comprendra toute une série d’infrastructures propices à la rencontre et aux multiples activités de quartier. Des banquettes d’assise seront adossées au mur existant et des bancs, des tables de pique-nique ainsi qu’une fontaine à boire seront implantés. Une fontaine à jets sera installée en position centrale. Une large pelouse bordée de bancs et de chaises longues est également prévue au cœur de cheminements invitant à la promenade et à la rêverie dans le parc arboré.

Sur le flanc opposé est prévue l’installation d’un grand jeu composé de différents parcours d’escalade et de glisse matérialisés par des toboggans et des plans inclinés.

La végétalisation occupe aussi un pan essentiel dans la conception du projet. Ce nouveau "jardin de quartier" du Longdoz représente un budget global de 1,2 million d’euros subsidié à hauteur de 1 million d’euros. Le chantier devrait démarrer dans un an.

M.B.