Une fois qu’il aura été placé, une deuxième phase de travaux devra être réalisée.

À la rentrée, bon nombre de parents se renseignent sur des clubs sportifs où ils pourraient inscrire leur(s) enfant(s). C’est ainsi qu’il a notamment été question, dans certaines discussions sur Facebook, de la piscine de Grâce-Hollogne. Une option qui ne pouvait qu’être écartée puisqu’elle est fermée depuis le 15 février dernier…

Une importante déchirure avait été constatée au niveau du liner (revêtement assurant l’étanchéité) du grand bassin. Les essais réalisés avaient alors révélé, vu le niveau d’usure du liner (datant de 2005), qu’il n’était plus possible de ressouder… Pas d’autre solution, dès lors, que de le remplacer.

Où en est-on à ce stade ? Les opérations liées au remplacement du liner sont en cours. "Le liner a été enlevé et des carottages ont été réalisés. On a cimenté et réparé les fissures. Désormais, le nouveau liner va pouvoir être placé", précise Salvatore Falcone, l’échevin chargé du Patrimoine communal à Grâce-Hollogne.