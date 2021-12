Ils ont saisi le tribunal de première instance de Liège pour avoir des réponses à leurs inquiétudes

La 4e chambre du tribunal de première instance de Liège a ordonné la production du contrat signé entre Alibaba et l'aéroport de Liège et une étude d'incidence à la demande de cent-trente-cinq riverains et des communes de Verlaine, Donceel, Awans, Braives, Fexhe-le-haut-clocher, Hannut, Remicourt qui souhaitaient que le tribunal astreigne la Région wallonne, l’Aéroport de Liège et la filiale belge d’Alibaba à leur donner des réponses claires et dans l’attente, limiter l’implantation de la société au sein de l’aéroport de Liège.