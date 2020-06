Créer les PME industrielles de demain" : tel est l’objectif que s’assigne depuis 20 ans désormais WSL. Soit en l’espèce l’incubateur wallon des sciences de l’ingénieur, lequel a pour mission d’accompagner ces dernières et de contribuer au développement d’un nouveau tissu industriel.

Basé au parc scientifique du Sart Tilman à Liège et classé parmi les meilleurs incubateurs au monde, il se projette à l’horizon 2023. Comme souligné ce mardi par sa directrice générale Agnès Flémal, suite à une réunion de travail avec le ministre de l’Économie, WSL a pour but d’augmenter le nombre de start-up technologiques et d’accélérer leur transformation en PME.

Partenaire de confiance de 160 entrepreneurs, sa valeur ajoutée se traduit selon cette dernière par "des retombées économiques tangibles" en termes d’emploi mais aussi de chiffre d’affaires. À cet égard, le bilan de l’activité 2019 fait notamment état de 82 partenariats à long terme et de 39 accompagnements à court terme.

Avec 10 nouveaux partenariats rentrés dont trois sociétés liégeoises (ALX Systems, Heart Kinetics et Scoup), "2019 fut une année exceptionnelle à plus d’un titre". Et Agnès Flémal de faire référence à la croissance de 25 % du chiffre d’affaires global, générant 134 millions d’euros de recettes, et à celle de 20 % du nombre d’emplois pour atteindre 1 041 équivalents temps plein.

Ce bilan positif aurait pu être assombri par la crise du Covid-19. Mais WSL affiche des perspectives 2020 plutôt encourageantes. Selon sa directrice générale, aucun "crash" n’est à déplorer sur les 62 partenariats en cours.

Si certaines sociétés ont accusé le coup, plus de 80 % de celles incubées par WSL ont bien résisté. La crise devenant pour 20 % d’entre elles, actives dans le médical et le digital, une opportunité. À noter le lancement d’ici peu d’un nouvel outil destiné à "booster" leur attractivité commerciale.