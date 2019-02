C'est assurément un gros coup pour le festival liégeois. Les Black Eyed Peas, groupe américain aux innombrables hits, se produiront sur la scène des Ardentes le vendredi 5 juillet à Liège.

Le groupe arrive avec des nouveaux titres, comme "Back 2 Hiphop" avec Nas, "New Wave", ou encore "Ring the Alarm pt.1 pt.2 pt.3". Sans oublier bien sûr ses immenses succès du passé comme "Where is the Love?", "Shut Up, Hey Mama", "Let's Get It Started", "My Humps", "Pump It", "Boom Boom Pow", "I Gotta Feeling"...

Tickets et programme www.lesardentes.be