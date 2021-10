Ce mardi, quatre Liégeois à peine majeurs ont écopé de peines allant d’un total de trois-cent heures de travail à 15 mois de prison ferme par défaut à l’encontre d’un des prévenus devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir commis entre-autres l’agression d’un mineur d’âge à Blegny.

Les faits se sont déroulés dans la nuit du 24 mai 2019. Deux jeunes Liégeois, mineurs d’âge, se sont rendus à Blegny. Il était aux environs de 5 heures du matin lorsqu’ils ont tenté de pénétrer dans une maison dans laquelle se tenait une fête. L’accueil n’a pas été des plus chaleureux. Une première scène de coups a été commise. Un seul des deux Liégeois a décidé de retourner sur place. L’intéressé a alors été molesté par quatre personnes, dont une seule était majeure à l’époque. Ce sont des voisins qui ont entendu des coups de feu, mais également des menaces de mort proférées à l’encontre de la victime qui ont prévenus les secours. Lorsque la police est intervenue sur place, elle a découvert la victime était entravée.

Le jeune homme souffrait d’une importante plaie à la tête et d’hématomes. Les auteurs lui avaient dérobé son GSM, don argent, ses bijoux, ses chaussures, mais aussi de la drogue. Les auteurs ont utilisé une arme d’air soft ressemblant à une véritable arme. Ils ont tué à plusieurs reprises à proximité de la tête du jeune homme. L’arme a été retrouvée sur place. La victime a subi une incapacité de travail de quinze jours. Un des suspects devait également répondre d’avoir menacé avec une arme des jeunes filles mineures parce que leur regard lui déplaisait et d’avoir commis une course-poursuite lorsque la police tentait de l’intercepter. Il a écopé d’un total de trois peines de travail et une déchéance du permis de conduire.