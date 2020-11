Le site de Blegny-Mine était heureux d'accueillir jeudi sa nouvelle cage de mine, qui permet d'accéder aux galeries souterraines à -30 et à -60 mètres.

Blegny-Mine est l'une des quatre authentiques mines de charbon d'Europe dont les galeries souterraines sont accessibles aux visiteurs via le puits d'origine. Pour continuer son activité touristique en toute sécurité, un petit coup de fraîcheur s'imposait.



"L'ancienne datait de 2005 et nous avons procédé à l'échange hier et ce matin", explique le site touristique. Un chantier impressionnant et pour le moins inhabituel que certains ont voulu observer de plus près, en famille.