Bonne nouvelle pour les utilisateurs de VTT, les visiteurs mais aussi la biodiversité et les hab itants de nos forêts. À Esneux comme ailleurs, les promeneurs, les vététistes ou encore les chasseurs se disputent l’usage de nos forêts.

Aussi, pour tenter de mettre fin à ces disputes incessantes, l’ASBL Endurourthe (VTT), les communes d’Esneux et d’Anthisnes, le département Nature et Forêt de la Région wallonne, le Greova ainsi que les titulaires des droits de chasse se sont mis autour de la table.

Suite à ces rencontres, un accord a été trouvé afin de créer dans les bois du Rond Chêne un parcours d’enduro VTT permanent qui sera balisé afin que le passage des vététistes se fasse également dans des zones réservées à cet effet, ce qui permettrait d’éviter les nuisances.

Une carte qui reprend l’ensemble des tracés a été dressée et une convention visant à encadrer la création, l’entretien et la promotion touristiques de ce parcours d’enduro VTT dans les forêts des communes d’Esneux et d’Anthisnes a été établie entre les deux communes et l’ASBL Endurourthe.

Celle-ci reprend les engagements des parties : l’ASBL devant veiller à proposer et à maintenir un itinéraire attrayant et sécurisé, adapter les traces au terrain naturel, placer un balisage, donner l’accessibilité des parcours à tous. Une sensibilisation à la sécurité et au respect de chacun, mais aussi au respect le faune et de la flore sera mise en place par les responsables de l’ASBL. Les communes, elles, s’engagent à garantir l’accès au parcours pour une période indéterminée de minimum 8 années.

Un départ du parcours est prévu au niveau du pont d’Esneux et un autre devant l’Avouerie d’Anthisnes.

J.-M. C.