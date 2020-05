Masques, sanitaires rééquipés, locaux réorganisés… Les écoles sont prêtes.

Ce lundi, conformément au plan de déconfinement du Conseil national de sécurité, les élèves de 6e primaire sont appelés à reprendre le chemin de l’école. Dans des conditions très particulières, c’est un fait ! Craignant pour leur santé, ce qui est compréhensible vu que la bataille contre le coronavirus est loin d’être gagnée, certains parents n’y amèneront pas leurs enfants. D’autres, pour des raisons qui ne regardent qu’eux, le feront. Mais ils ne seront pas nombreux, on s’en doute…

À Flémalle, depuis la circulaire ministérielle du 25 avril fixant la rentrée des enfants de 6e primaire au 18 mai, on se prépare à cette rentrée pas comme les autres. Et l’air de rien, le fait de rencontrer toutes les conditions sanitaires prévues dans la circulaire ne fut pas de tout repos… Ne serait-ce, déjà, parce que l’on dénombre 18 implantations scolaires dans le réseau officiel et que toutes ne présentent pas les mêmes caractéristiques en matière d’accueil… " La collaboration entre les services, de l’enseignement bien sûr ou encore des bâtiments, et les directions d’écoles a permis d’envisager la rentrée ", souligne Isabelle Simonis, bourgmestre de Flémalle. " Un travail important a consisté à faire le tour des sanitaires afin de veiller à ce qu’ils soient en conformité avec les mesures Covid, comme par exemple apposer des planches de WC là où elles manquaient afin de pouvoir fermer la cuvette pour tirer la chasse ou encore remplacer la robinetterie pour équiper tous les lave-mains de bouton-poussoir. Des distributeurs de papier ont également été installés. "

Maximum 10 élèves

Une autre imposition, et non des moindres, est de constituer des groupes de maximum 10 enfants, et donc de diviser les classes telles qu’elles existent, et de conserver ces groupes ainsi formés jusqu’à fin juin. Des groupes qui doivent être accueillis dans des locaux permettant d’assurer un espace de 4 m2 par enfant et de 8 m2 pour l’enseignant, à raison de deux jours maximum par semaine.

Selon les estimations, un tiers des élèves de 6e année, pour toutes les implantations, pourraient retourner à l’école ce lundi. "Nous avons veillé à respecter l’ensemble des normes comme si tous les élèves de 6e année rentraient" , souligne la bourgmestre.

À l’école Jean Beulers à Mons-Lez-Liège, par exemple, certaines mesures de sécurité et d’hygiène ont été appliquées dès le premier jour de confinement pour l’accueil des quelques enfants déposés chaque jour en garderie. Alors qu’une partie du réfectoire a été neutralisée afin de réduire la surface à désinfecter chaque jour, une ligne rouge divise la cour de récréation en deux parties et délimite ainsi l’espace réservé à chaque groupe… Et sur toutes les portes, des affichettes rappellent les consignes quant à la distance physique, au port du masque ou au lavage des mains. Voilà comment les élèves de 6e retrouveront leur école dès ce lundi…

" Des masques sont disponibles pour les élèves et les enseignants, qui disposeront également d’une visière afin de leur donner une protection supplémentaire sachant qu’en donnant cours, ils seront amenés à circuler près des élèves. La première chose que nous ferons, c’est d’expliquer aux élèves les différentes consignes, notamment sur la manière de mettre et d’enlever leur masque ", précise Francisco Granados, directeur de l’implantation primaire de l’école Jean Beulers.

Et d’assurer que tout a été mis en œuvre pour que cette rentrée se déroule dans de bonnes conditions. "Et s’il faut adapter certaines choses, nous le ferons", rassure-t-il.