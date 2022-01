Les fêtes passées, vous vous dites peut-être qu’il est temps de vous (re)prendre en main… ça tombe bien, un parcours Vita a été aménagé dans les bois à Neupré !

Ce parcours se compose de huit épreuves et constitue une boucle d’environ 2 km. Réalisé au départ d’éléments et obstacles naturels, comme une souche d’arbre, il présente aussi la particularité d’être temporaire… Créer un événement sans y consacrer des moyens trop importants, c’est bien là, en effet, l’objectif poursuivi à travers cette démarche !

On se souvient, notamment, de cette chasse aux œufs sportive, du parcours para-commando ou encore du skate park qui avait été établi, durant l’été, sur le parking de la piscine de Rotheux. Autant d’activités qui ont été développées au départ de la Régie communale autonome (RCA) de Neupré.

"Il s’agit de multiplier les initiatives, et pour tous les goûts, pour inciter les gens à sortir, à bouger", souligne Charles-André Verschueren, l’échevin chargé des Sports et de la Jeunesse à Neupré et président de la RCA. "Ici, cela s’adresse à un large public, auquel on donne la possibilité de faire un minimum d’exercice."

C’est aussi, selon l’échevin, une manière de tester diverses activités et ainsi évaluer l’intérêt de la population.

Ne vous trouvez pas d’excuse, vous avez jusqu’au 1er février pour tester ce parcours Vita. Départ au-dessus de la rue Al Pirgotte (site des bulles à verre), cette route qui relie Rotheux à Plainevaux.

À noter que le chemin à emprunter a récemment fait l’objet, avec d’autres chemins, d’une remise en état en collaboration avec le DNF (Département de la nature et des forêts du Service public de Wallonie).