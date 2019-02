Afin de remplacer une boîte aux lettres percutée par un camion, l'entreprise Bpost a installé une nouvelle boîte rouge sur la place. Le problème c'est que celle-ci est inaccessible à une grande partie du public. "Je ne comprends pas Bpost ... Non seulement, ils suppriment les boîtes aux lettres, mais en plus quand ils disposent une nouvelle boite, elle est inaccessible pour bon nombre de personnes. Je voudrais savoir si les responsables de Bpost ne sont pas timbrés ?!", réagit le bourgmestre Christophe Lacroix (PS). "Il faut être un géant pour poster une lettre, elle est plus haute que moi alors que je mesure 1 mètre 83", poursuit-il.





Des démarches sont engagées pour modifier la taille de cette boites aux lettres.