Ce mercredi, deux dames ont été grièvement blessées lors d’un accident de la route qui s’est déroulé à Ciplet, sur la commune de Braives. Il était 17 h 24 lorsque les pompiers de la zone Hesbaye ont été avertis d’un accident frontal qui venait de se dérouler route de Namur à Ciplet.

Peu avant, la conductrice d’une Dacia et d’une Toyota se sont percutées à hauteur d’un magasin qui vend des piscines. Le choc a été violent. Les deux conductrices étaient coincées dans leurs véhicules. Les pompiers de la zone Hesbaye les ont secourues.

Une des victimes a été transportée par l’hélicoptère de Bra-sur-Lienne à l’hôpital du Mont Légia et l’autre a été conduite par l’ambulance de la zone Hesbaye et le Smur de Namur à l’hôpital de Namur. La police s’est rendue sur place pour sécuriser les lieux et effectuer les constations d’usage. La route a été fermée pendant plus d’une heure. Le parquet a été avisé des faits.