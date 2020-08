Deux personnes ont été interpellées lundi matin à Amay

Deux personnes ont été interpellées lundi matin à Amay pour une série de vols survenus dans la commune de Braives (province de Liège), a signalé la zone de police Hesbaye-Ouest. Des vols et des tentatives de vols dans une vingtaine de véhicules de Braives auraient été constatés le 15 août. Des faits qui se seraient répétés par la suite.

Deux suspects ont finalement été interpellés lundi matin par la zone de police Meuse-Hesbaye. Les personnes étaient en possession d'un nombre important d'objets, comme des GSM ou des portefeuilles, et documents en lien direct avec les vols survenus à Braives: "Grâce aux éléments recueillis et à l'excellent et prompt travail des équipes policières, l'enquête a permis de procéder, dès ce vendredi, au signalement d'un véhicule suspect", précise la zone de police Hesbaye-Ouest.

Braives ne serait pas la seule commune touchée par cette série de vols et une enquête est en cours. Le parquet de Liège a également été informé de cette interpellation. Les autorités administratives et la zone de police ont œuvré de concert pour aboutir rapidement dans cette enquête. La police ajoute que les préjudiciés seront contactés dans les prochains jours.