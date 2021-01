Braives : Une voiture sur le toit Liège Sarah Rasujew La conductrice a été blessée à la suite des faits © D.R.

Ce vendredi matin, une automobiliste a été blessée après que accident de la route à Braives. Il était 8 h 46 lorsque les pompiers de la zone Hemeco ont été avertis d'un accident de la route qui venait de se produire sur l'autoroute 42 à Braives dans le sens vers Liège. Peu avant, pour une raison qui reste déterminer, la conductrice a perdu le contrôle de sa voiture. Elle a fait une embardée. Le véhicule a terminé sa course sur le toit. L'automobiliste a été blessée à la suite de l'accident. Les ambulanciers de la zone Hemeco on pris en charge la conductrice et l'ont transférée vers un hôpital. Ses jours ne sont pas en danger.