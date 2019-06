Ce lundi en fin de journée, un braquage a été commis au magasin Carrefour situé sur l'entité de Trooz. Peu avant 19h en effet, un homme, seul, a fait irruption dans le magasin et a exigé la caisse. Le malfrat était arrivé sur place en moto. Lorsqu'il est entré dans le magasin, il était toujours casqué et ganté. Il a pointé une arme... une première caissière a toutefois refusé de lui donner le contenu de la caisse et, très vite, une autre caissière s'est emparée de l'arme du braqueur. Ce dernier n'a pas eu d'autre choix que de s'enfuir. Il est activement recherché.