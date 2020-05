Le 17 novembre 2019 vers 1h00, trois individus ont commis un vol à main armée dans un magasin de nuit situé rue Neuve à Huy.

Le 1er auteur mesure entre 1m80 et 1m90 et est de corpulence mince. Au moment des faits, il portait une veste de sport bleu vif avec une fine ligne blanche sur les manches, un pantalon de training gris et une casquette noire avec l’inscription « Tommy Jeans ». Il était en possession d’un petit sac noir porté en bandoulière.

Le 2ème auteur mesure environ 1m80 et est de corpulence mince. Au moment des faits, il était vêtu d’une veste à capuche noire et grise avec trois tirettes blanches sur le devant et un pantalon foncé.

Le 3ème auteur pourrait être une femme et mesure environ 1m65. Il portait un jean bleu, une veste noire matelassée, un foulard foncé à motifs blancs et des mocassins foncés.

Si vous disposez d'informations, contactez les services de police au numéro gratuit : 0800/30.300. ou par e-mail sur le site de la police fédérale, rubrique avis de recherche (www.police.be/avis-de-recherche)