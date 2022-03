Benoît, le commerçant âgé de 53 ans, qui a été victime du braquage, tient le magasin depuis plus de 32 ans.

Lorsque le voleur l'a menacé à l'aide d'un grand couteau de cuisine, il a d’abord cru à une blague. "Il arrive que des clients me fassent des blagues en me demandant le contenu de la caisse", nous explique le sympathique commerçant.

"Quand il m’a dit de lui donner la caisse, je lui ai demandé s’il rigolait. Mais ça n’était pas rigolo."

Le courageux gérant ne s’est pas laissé impressionner et a refusé de donner l’argent à son agresseur. Ce dernier a tenté d’ouvrir la caisse et a fini par prendre la fuite non sans avoir emporté deux paquets de cigarettes et la canette de coca.

C’est la 1re fois que Benoît se fait braquer. "Je tiens le commerce depuis novembre 1989. Ça fait un bail. Il y a 25 ans, trois voitures s’étaient présentées devant l’entrée. Des cambrioleurs avaient ouvert la porte au pied-de-biche. J’avais été réveillé. J’avais tout ouvert et apeurés, ils avaient pris la fuite. Il n’y avait que quelques dégâts, mais ce n’est pas agréable."

Malgré cette nouvelle mésaventure, Benoît se veut optimiste et espère que ce genre d’événement ne lui arrivera plus de sitôt. "On boira un petit verre et on oubliera."