Le blocage de l'entrée par des remorques a été levé sur décision de justice mais le piquet de grève a été maintenu face à l'entreprise.

Le climat n'est manifestement pas serein sur le site liégeois d'AB InBev, à Jupille... Pour la 3e fois depuis dimanche, un huissier s'est rendu sur place lundi soir. Sur base d'une ordonnance du tribunal de Liège, il a fait lever le blocage de l'entrée. "Le tribunal de Liège a décidé que nous sommes autorisés à mettre fin au blocage de l'entrée de la brasserie. Un huissier a exécuté la décision du tribunal et nous avons pu lever tous les obstacles et permettre à nos employés d'entrer", indiquait la direction d'AB InBev, dans la nuit de lundi à mardi, dans un communiqué.

Cela ne signifie pas pour autant que le travail a repris, comme l'a confirmé ce mardi José Borego, délégué principal FGTB: "Après avoir un peu discuté avec l'huissier, et sachant que les astreintes s'élevaient à 2 500 euros par jour et par personne, nous avons enlevé les remorques qui bloquaient l'accès aux camions. Mais l'entrée pour les travailleurs n'a jamais été bloquée et l'huissier était là pour le constater. Et quand celui-ci a dit aux travailleurs dans le piquet qu'ils pouvaient entrer, pas un seul ne l'a fait. L'usine est bien à l'arrêt et d'ailleurs, elle ne saurait pas tourner si la logistique est à l'arrêt".

Mardi matin, un piquet de grève était, en effet, toujours établi face à la brasserie de Jupille.