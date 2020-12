Ce lundi soir, trois cent cinquante plants de cannabis sont partis en fumée lors d’un incendie qui s’est déclaré dans une habitation située à Bressoux non loin de Liège. Dans le courant de la soirée, les pompiers de la zone 2 IILE-SRI, Intercommunale d'Incendie de Liège et Environs, du poste avancé de Grivegnée ont été avertis qu’un incendie touchait une maison située dans la rue Valkenberg à Bressoux, non loin de la Winston Churchill, une des rues principales de Bressoux.

Les pompiers se sont rendus sur place avec une autopompe, une auto-échelle, un véhicule officier et un véhicule Réhab servant à la décontamination des hommes du feu après leur intervention sur des incendies. Les secours sont rapidement arrivés sur les lieux. Il est apparu que la maison était vide d’habitant, mais qu’elle abritait une plantation de cannabis ! Les pompiers ont lutté pendant plusieurs heures pour tenter de limiter les dégâts et empêcher le feu de se propager à d’autres habitations mitoyennes de celle touchée par les flammes.

La police a été avertie des faits. Lorsque les autorités ont pénétré dans les lieux, elles ont estimé que les lieux contenait environ 350 plants de cannabis lorsque le feu a débuté. Le parquet de Liège a été avisé des faits. Une enquête va commencer et tentera de déterminer à qui appartenaient la plantation qui a été détruite. Une ou des arrestations pourraient its n’ont pas provoqué de blessés et la cause de l’incendie n’a pas encore été précisée.