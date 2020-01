Le tribunal a estimé que seule la prison ferme était de nature à le sanctionner.

Gezim, 42 ans, appelé Jimmy le boss, a écopé d’un total de 5 ans et 3 mois devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir porté de violents coups à sa maîtresse, l’avoir prostituée, se trouver en séjour illégal, avoir commis un faux en écriture. L’homme était également soupçonné de viol, mais le tribunal l’a acquitté au bénéfice du doute car la victime a changé de version.

Dans la nuit du 18 au 19 avril dernier, la police a été appelée par le client d’une prostituée. Ce dernier était inquiet pour la jeune femme qu’il venait de rencontrer. Celle-ci leur a expliqué qu’elle était forcée de se prostituer par Jimmy le boss. Ce dernier lui avait confisqué ses papiers, la forçait à se prostituer et la battait. Alors que le client se trouvait avec la dame, Jimmy le boss a fait irruption dans la pièce et s’est rué sur elle. Le client craignait pour la vie de la prostituée. La police a réalisé une première intervention et n’a pas constaté de coups sur la jeune femme. Les inspecteurs ont donc fait partir le client et laissé la dame entre les mains de son proxénète…

Le lendemain matin, alors que la voiture de Gezim était saisie pour être conduite à la fourrière car elle était mal garée, une autre équipe a découvert l’homme suivi par une jeune femme qui semblait apeurée. Gezim est alors parti, laissant la jeune femme sur place. Elle a déclaré qu’elle avait été violée et victime de coups.

Gezim lui a porté des coups de cannette de bière, lui a arraché les cheveux et l’a brûlée avec des cigarettes. Des déclarations confirmées par les constatations médicales. Gezim a déjà été condamné, notamment pour proxénétisme et coups.