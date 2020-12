Un exercice ordinaire et un programme d’investissements en augmentation, c’est ce qui caractérise le budget 2021 présenté par le collège communal flémallois. "Un phénomène qui, pour l’un, s’explique par les besoins nés de la crise sanitaire et, pour l’autre, découle des ambitions portées par le Programme stratégique transversal de la majorité", souligne la bourgmestre de Flémalle, Isabelle Simonis.

En effet, ce budget ordinaire culmine à 47 478 000 €, affichant une hausse de plus de 4,7 millions d’€ par rapport au budget 2020 ! Le budget 2021 est néanmoins à l’équilibre puisqu’il affiche un boni global de 219 000 €.

Et pourtant, une importante différence de près de 2 millions d’€ entre les recettes et les dépenses s’est révélée lors de l’élaboration du budget… Heureusement, la gestion appliquée au cours des dernières années et les provisions qui ont ainsi été réalisées ont permis de limiter la casse et d’atteindre cet équilibre.

1 million en plus !

C’est donc à concurrence de 1 875 000 € qu’il a fallu puiser dans les provisions, désormais ramenées à un peu plus de 2 millions d’€. Mais pourquoi un tel écart entre les recettes et les dépenses ? Si la hausse des dépenses s’observe, de manière générale, quasiment à tous les niveaux, certains éléments l’expliquent davantage, comme la crise sanitaire ayant entraîné des coûts supplémentaires et donné lieu à des mesures tout à fait exceptionnelles, comme les allègements fiscaux en faveur des indépendants. À ceci s’ajoute le plan de solidarité Covid prévoyant l’octroi de primes et subsides pour un montant de 500 000 € !

Ensuite, et on savait que cela se ressentirait sur les finances communales, il y a la fermeture de la centrale électrique des Awirs (Engie/Electrabel) mais aussi, et surtout, la prise en charge du déficit annoncé au niveau du CHBA (Centre hospitalier du bois de l’Abbaye) qui induit une dépense en hausse de 1 million d’€ rien que pour la commune de Flémalle, celle-ci étant l’une des communes associées au sein de l’intercommunale…