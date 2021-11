verviers Les finances s’annoncent compliquées pour 2022. Il va falloir faire des choix.

À l’heure de se pencher sur le budget 2022 de la Ville de Verviers, qui doit être bouclé avant la fin de l’année et présenté au conseil communal du 22 décembre, les premiers chiffres ne sont guère encourageants. On ne peut, en effet, pas dire que les finances de la Ville se portent bien puisque recettes et dépenses prises en compte pour l’année à venir, l’échevin en charge Alexandre Loffet annonce "en l’état actuel des choses" un déficit de 7,6 millions d’euros. Rien que ça. "Nous sommes dans une situation extrêmement compliquée", commente-t-il.

Une projection qui s’explique par plusieurs facteurs. "La Ville se retrouve avec énormément de dépenses de transfert" avec des dotations en explosion, celle du CPAS, de la zone de secours et de la police. "Ce n’est pas vraiment une surprise mais l’ampleur est importante" à savoir + 2 millions d’euros pour la dotation du Centre Public d’Action Sociale (passant de 11 à 13 millions d’euros) ou encore + 300 000 euros pour la zone de secours. "La dotation devait diminuer mais les pompiers font face à une diminution de volontaires. Ils ont dû embaucher des professionnels", ce qui explique ce coût supplémentaire.