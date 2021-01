À Aywaille, sous l’impulsion de l’échevinat de la Culture, le budget dédié à cette matière a été doublé pour 2021… une manière de soutenir un secteur qui a particulièrement souffert en 2020. "La dynamique que j’ai voulu développer en encourageant davantage de synergies entre les associations culturelles pour enrichir leurs organisations et y attirer un public plus éclectique a rencontré un réel enthousiasme auprès des organisateurs et un intérêt évident auprès du public", explique René Henry, échevin de la Culture. "Cette volonté d’encourager les associations à collaborer entre elles constituera un des moteurs des actions de relance voulues par le collège". L’échevin précise donc que pour l’exercice budgétaire 2021, il y aura un budget additionnel équivalent à celui traditionnellement réservé au Fonds des Associations culturelles ; "le collège veut ainsi consacrer les moyens nécessaires au redéploiement de l’offre culturelle à Aywaille". En outre, le budget prévoit également un poste destiné à venir en soutien des trois associations propriétaires de leur salle et privées de rentrées financières depuis la mi-mars 2020 (Havelange, Ernonheid et le Century à Aywaille). Une commission "Culture" doit être mise en place pour définir la répartition des aides.