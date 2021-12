Limbourg Près de la moitié des investissements est dédiée à la reconstruction…

Les conséquences des inondations se traduisent sans grande surprise dans les chiffres à Limbourg, une des communes les plus sinistrées du pays. Après la présentation du budget ordinaire, la bourgmestre Valérie Dejardin s’est attachée à présenter les perspectives budgétaires pour l’année à venir. Un chiffre d’abord : celui des investissements prévus qui s’élèvent pour 2022 à 6,4 millions d’euros "soit le double des autres années". La part communale sera d’un peu plus d’un million d’euros à travers un emprunt pour la majorité de la somme et des réserves extraordinaires de la commune. Un peu moins de la moitié de cet investissement (3,4 millions d’euros) sera dédié à la reconstruction post-inondations. Le reste à d’autres projets avec "une priorité donnée aux investissements subsidiés", a indiqué la bourgmestre.