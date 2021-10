Budgets participatifs 2021 : remise des chèques aux porteurs de projet sélectionnés Liège Aude Quinet 14 projets ont été rentrés pour un budget total de 54.000€.

© D.R.

Ce lundi 25 octobre, en prélude à la séance du Conseil communal commun Commune-CPAS, les 8 lauréats des Budgets participatifs ont reçu le précieux chèque qui permettra à leur comité ou association de mener à bien leur projet au sein de leur quartier.



Pour rappel, la commune a décidé de consacrer annuellement une somme de 30.000€ à la réalisation de projets participatifs. Le crédit 2020 a été consacré au coût de la crise sanitaire et les projets rentrés avaient été reportés à 2021.



Au total, 14 projets ont été rentrés pour un budget total de 54.000€.



Le comité de suivi des budgets participatifs, composé de 12 membres bénévoles, a élaboré un classement sur la base de critères spécifiques afin de pouvoir sélectionner les lauréats. Ces critères sont :



- La participation citoyenne

- Le bénéfice pour la collectivité

- La nature innovante

- La pérennité du projet

- La notion de développement durable et transition écologique

- La notion de cohésion sociale

- La maturité et faisabilité technique du projet



Après délibération, 8 projets ont donc été retenus, pour la somme de 21.700€ :



• Création de capsules vidéo par le Conseil communal des Jeunes (4800€)

• Installation d’un jeu à ressort inclusif par le Conseil Consultatif Communal de la Personne Handicapée (1500€)

• Aménagement de la place du Canal par le comité de quartier des Communes à Moha (4400€)

• Diffusion du Balance l’info par la Maison des jeunes (3500€)

• Mise en place d’un projet centré sur la biodiversité par le Domaine asbl (1500€)

• Organisation de soupers par le comité des petites mains de Bas-Oha (1000€)

• Dynamique citoyenne par la Maison des jeunes de Huccorgne (800€)

• Aménagement d’un espace de jeux intergénérationnels par le Château féodal de Moha (4200€)



Il a été décidé de garder une marge financière afin de réévaluer le coût des projets, en hausse suite à la crise sanitaire.



L’appel à projets 2022 sera lancé le 15 janvier prochain, les porteurs de projets pourront rentrer leur dossier jusqu’au 15 mars. Une séance d’info sera programmée dans le courant du mois de février.