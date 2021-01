Les pompiers de la zone de secours Hesbaye ont été appelés à intervenir coup sur coup ce mardi après-midi.

Et ce au sein de l'entité communale de Burdinne, plus particulièrement dans deux écoles.

La première intervention a eu trait à une fuite de gaz qui était sous contrôle en cette fin de journée.

On n'en savait toutefois pas encore plus à ce stade sur les causes de celle-ci.

En outre, une alerte incendie s'est déclenchée au sein de l'école communale de Marneffe.

Toujours selon les hommes du feu, elle serait due au fait d'avoir heurté par mégarde un extincteur.