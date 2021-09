C’est une demande récurrente du PTB de Liège (notamment), qui concerne une mobilité "facilitée" pour tous : pourquoi ne pas rendre les transports en commun gratuits pour l’ensemble des citoyens ? Cette question est revenue ce lundi soir au conseil de Liège par la voix de la cheffe de groupe PTB Sophie Lecron. Pour celle-ci, il est en effet urgent d’appliquer cette gratuité, au regard des problèmes de mobilité en cette rentrée scolaire, conséquence des inondations de mi-juillet. Pour rappel, le tunnel de Cointe est toujours fermé ; il le sera jusqu’à la mi-octobre.

En réponse à cette interpellation, le bourgmestre de Liège ne s’est pas dit contraire… mais il renvoie néanmoins la question à la Région wallonne, compétente en la matière.

"En effet, la compétence du transport en commun est régionale, y compris la politique tarifaire", a indiqué Willy Demeyer ce lundi soir. "C’est d’ailleurs le Gouvernement wallon qui a réduit de 70 % le prix des abonnements pour les jeunes de 18 à 24 ans, ceux-ci étant passés de 224 euros à 67 euros par an. Ces abonnements sont donc désormais très démocratiques et il est dommage que vous ne le souligniez pas", a-t-il insisté… "Pour le reste, et comme je l’ai déjà dit par le passé, les bus ne s’arrêtent pas aux frontières de la commune : la plupart vont et viennent des communes voisines. C’est donc bien au niveau régional que la question doit être posée".

Une question régionale qui concerne toutefois les grandes villes… De son côté, le bourgmestre de Charleroi, Paul Magnette, s’est positionné en faveur de cette gratuité, a rappelé l’élue PTB Sophie Lecron.