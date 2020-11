BIERSET Peut-être avez-vous remarqué le chantier en cours à la sortie 3 Bierset/Liege Airport, en direction de Namur, de l’autoroute E42… Comme précisé au SPW (Service Public de Wallonie), celui-ci s’inscrit dans le cadre du contournement nord de l’aéroport liégeois. Un chantier qui, dans sa globalité, s’élève à plus de 17 millions d’euros et est en partie financé par des fonds européens (Feder). Il s’agit, ici, d’aménager un by-pass. "Cela permettra d’éviter d’entrer dans le rond-point et de tourner directement à droite vers la rue Valise et le second rond-point menant vers la chaussée de Liège", précise-t-on au SPW. J. Def.