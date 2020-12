Ce mardi, la Province de Liège a présenté le nouveau logiciel de gestion de bibliothèques et son nouveau portail, "MaBibli.be " aux bourgmestres, échevins, responsables de bibliothèques, inspection et responsables de la FWB (lecture publique et action territoriale). Un outil qui permettra, dès le 18 janvier prochain, de répondre davantage aux nouvelles exigences bibliothéconomiques et techniques.

Ces changements se construisent depuis un an déjà. Le Collège provincial avait alors marqué son accord pour remplacer le logiciel nommé "Aleph", utilisé depuis 2006. Celui-ci n’aurait plus été supporté par son éditeur après 2020, l’occasion pour la Province de Liège de proposer une alternative plus bénéfique pour tous.

Un marché avait été lancé en 2019 et attribué à la SARL GMINVENT de Chaponost (France) avec la solution BGM, pour un montant total de 600.000 € (sur 8 ans), à charge de la Province de Liège.

La solution proposée par BGM est plus simple et plus ergonomique, davantage tournée vers le futur, et apte à répondre aux nouvelles pratiques des professionnels et des usagers des bibliothèques actuelles.

Outre le moindre coût qu’implique l’adhésion à ce nouveau logiciel par rapport au précédent, il est important de mettre en évidence les impacts positifs d’une participation au réseau provincial, comme l’augmentation de la visibilité de la bibliothèque, de sa fréquentation, du prêt interbibliothèques, de l’accès à des plateformes numériques ainsi qu’une aide informatique.

Le basculement effectif vers le nouveau système sera effectué dans l’ensemble des bibliothèques de l’actuel réseau ALEPH (43 réseaux, pour un total de 52 communes), dès le 18 janvier 2021. A noter, cette transition impliquera une fermeture de toutes les bibliothèques du réseau ALEPH, du 31 décembre 2020 au 17 janvier 2021 (voir liste des bibliothèques concernées: http://www.provincedeliege.be/fr/node/694).

La révolution numérique est aujourd'hui une réalité et doit être intégrée pour une gestion moderne des pouvoirs locaux favorisant l'accessibilité, la lisibilité, la visibilité, la transparence et la connectivité. La volonté de la Province de Liège est de mettre à disposition des outils performants de gestion des collections se positionnant comme acteur de la transition numérique.

De plus, compte-tenu de la situation sanitaire, ce nouveau logiciel va permettre de nouvelles fonctionnalités, fort utiles dans le contexte actuel. D’une part, les bibliothécaires auront accès à BGM via un service web, donc beaucoup plus accessible, notamment en télétravail. Et d’autre part, les usagers auront une visibilité accrue des ressources numériques accessibles à distance, une ergonomie plus grande dans la recherche documentaire et la possibilité de "mises de côté" directement via le portail, notamment pour le "drive" et les services de "Take Away".