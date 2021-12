Liège Les hauts lieux culturels liégeois expriment leur colère suite aux dernières mesures du Codeco.

Colère et indignation", tel est le sentiment de l’Opéra Royal de Wallonie suite aux dernières décisions du Codeco de fermer les salles de spectacle dès ce dimanche jusqu’au 15 janvier au moins. Une mesure prise "au mépris des efforts conséquents mis en place pour respecter les mesures édictées précédemment" : limitation de jauge, usage du CST testing du personnel. Le secteur culturel, "se trouve une fois de plus victime de décisions incompréhensibles de la part des autorités", sans vision à long terme, "alors qu’une production d’opéra nécessite un mois de répétition et mobilise plusieurs centaines de personnes." "Notre secteur se voit ainsi réduit au rôle ingrat de variable d’ajustement."

Dans l’immédiat, l’ORW est contraint d’annuler les représentations d’Otello, Ossia il Moro di Venezia des 26, 28 et 31 décembre, et le concert Amour et Mort prévu le 16 janvier.

Discriminatoire

Pour le directeur général de l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège, Daniel Weissmann, "ça devient antidémocratique et