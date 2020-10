Le patron des Sabots d’Hélène à Liège ne mâche pas ses mots à l’égard des ministres…

Dès l’annonce de la fermeture des bars et restaurants (qui ont déjà payé une note élevée lors du premier confinement) Marc Carnevale, patron du célèbre restaurant Les Sabots d’Hélène, dans le Carré à Liège, a tenu à exprimer tout le dégoût qu’il ressent face aux nouvelles mesures. Cette réaction qui commence à (très) bien circuler sur les réseaux était sans doute prévisible… Mais en Cité ardente, elle semble largement partagée par le secteur de l’Horeca…

"Aujourd’hui je dis merci à ce gouvernement incompétent. On nous a fait acheter des plexiglas, des masques, tout était sécurisé, nous étions contrôlés très souvent. On nous a fait noter les numéros de téléphone des clients aussi… Mais ont-ils seulement vérifié si les gens étaient positifs ? Non, cela vous dit un peu… Monsieur le ministre, vous qui dites toujours "on verra plus tard". Mais non… C’est dégueulasse, vous avez privé les gens de boulot depuis des mois, vous nous avez obligés à faire des travaux pour rien".

Et le patron liégeois de fustiger ce qu’il estime être des incohérences dans les libertés laissées à certains. "Est ce que vous vous rendez compte bande d’inconscients que vous laissez les gens partir en vacances, tous les jeunes aller à l’école, s’enfermer dans des bus ? C’est totalement inconscients, vous connaissiez le danger pourtant […] Vous n’êtes juste bons qu’à punir les bons élèves finalement car nous l’Horeca avons été de bons élèves […] Évidemment que la maladie est là mais qu’est ce qui est grave ? Garder les stades ouverts avec 10.000 personnes ? Les marchés ? Posez-vous la question…".

Coup fatal pour le secteur de l’Horeca

Pour Marc Carnevale, c’est clair, ce reconfinement