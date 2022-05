Ces samedi 28 et dimanche 29 mai, avis aux amateurs de boutures et de compositions florales : c’est la fête des plantes et des métiers du jardin dans le cadre enchanteur du domaine provincial du château de Jehay !

À cette occasion, une soixantaine d’exposants proposeront le fleuron de leur production et partageront leur savoir-faire : spécialistes en rosiers, plantes et orchidées vivaces, références en matière de semences biologiques, de fruitiers ou encore de murs végétaux… "Jardins de Printemps" s’érige plus que jamais en événement incontournable pour les amoureux du jardinage.

Afin de prolonger les envies, des artisans décorateurs seront dans la place et proposeront des objets en bois tourné, en métal recyclé, en fer forgé ou, encore, issus de la vannerie.

Quelques causeries offriront, entre autres, une sensibilisation à la sauvegarde des insectes et les rendez-vous des gourmets ne manqueront pas de faire la part belle aux partenaires et produits locaux.

Enfin, entre ateliers et démonstrations, cette 10e édition anniversaire sera rehaussée par la présence de Luc Noël qui donnera une conférence dimanche à 14 heures.

Animation sur place : possibilité de balades en calèche gratuites. De 10 à 18 heures. Entrée : 6 €/personne.

Retrouvez tous les détails du programme sur www.provincedeliege.be/chateaujehay