Blegny Le socialiste Marc Bolland regrette le manque de présence liégeoise au fédéral.

Bourgmestre de Blegny et ancien député wallon, Marc Bolland a toujours été un franc-tireur au sein du PS liégeois, osant toujours dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Celui qui ne manque pas de popularité dans sa commune s’est exprimé à la suite à l’annonce du casting ministériel pour le gouvernement fédéral, "un casting jeune et nouveau". "En tant que socialiste, je suis très satisfait du travail qui a été fait par Paul Magnette et son équipe dans un contexte difficile", confie-t-il. Mais en tant que Liégeois, "c’est la soupe à la grimace, c’est la déception !"

En effet, actuellement, seule la députée flémalloise Sophie Thémont représente la fédération liégeoise du PS au niveau fédéral. Pour la plus grande fédération du PS du pays, "ce n’est clairement pas satisfaisant. On a pourtant des talents, des gens constructifs, positifs qui ont eu de bons résultats aux dernières élections communales", et de citer Grégory Philippin à Ans, Serge Fillot à Oupeye, ou Déborah Géradon à Seraing.