Selon le bourgmestre Jacques Chabot (PS), cela fait une vingtaine d’années que l’on parle de l’extension du zoning de Waremme. Lequel, aux dires de l’intercommunale Spi, qui est à la manœuvre aux côtés de la Ville, est saturé sur ses 34 ha. " Le besoin est toujours existant puisque 85 % des parcs d’activités économiques sont saturés et Huy-Waremme ne fait pas exception ", a souligné son directeur général.

La Ville et la Spi ont fait le point sur ce vieux projet. " Au départ, seuls 28 ha étaient concernés, l’impact envisagé sur l’emploi étant de 800 unités supplémentaires . " Si les procédures d’acquisition sont toujours en cours, cela ne pose plus autant de soucis que lorsque l’extension était envisagée du côté de Bleret.

Nouvel échevin waremmien en charge de cet important dossier, Raphaël Dubois (MR) a rappelé les quatre phases concernées. La quatrième, ayant trait à l’équipement du futur zoning côté Est, n’étant pas encore financée. " La première phase doit enfin débuter dès le lundi 12 avril prochain et elle doit concerner les impétrants dans un premier temps ."

Il est aussi fait état de la création de deux giratoires sur la chaussée Romaine, à hauteur du garage Peugeot et du magasin Garden Abeels. Ils sont jugés nécessaires tant pour l’accès au parc d’activités économiques que pour la sécurisation de cette voirie régionale.

Les travaux de la première phase sont prévus jusqu’à la fin de l’année. La chaussée Romaine étant un axe commercial important, la circulation y sera maintenue dans les deux sens quasiment tout le long du chantier, ce qui nécessitera quelques aménagements.

Le marché de travaux conjoints Spi-SPW-Resa-SWDE a été attribué au bureau d’études Arcadis et à l’entrepreneur Nelles pour 3 millions d’euros. Quant à l’extension du zoning, elle est prévue sur 36 ha dont 28 ha de surface vendable (11 en ZAE industrielle et 17 en ZAE mixte). Le principe de copropriété sera d’application et plusieurs bassins d’orage seront créés. Le nivellement général du site et l’équipement de la partie Ouest seront également au programme.

