Lorsque nous avons présenté en septembre dernier le projet de pôle football à Mons-lez-Liège, dans le cadre de notre supplément J’aime ma commune axé sur le sport, le lancement du chantier était annoncé pour le printemps 2020… Il semble que le dossier a évolué comme escompté puisque des engins de chantier ont investi le site de la rue Jean-Louis Adam ce lundi.

En effet, "la première phase des démolitions (gradins, buvette et vestiaires) a débuté ce lundi en vue de la réalisation des nouvelles infrastructures du pôle football et de la salle polyvalente pour les sports sans ballon. Enfin l’aboutissement de ce long dossier…", s’est réjoui lundi Fabian Pavone, échevin des Sports à Flémalle.

Pour rappel, ce pôle football sera établi sur le site des terrains de football à Mons-lez-Liège, rue Jean-Louis Adam, et permettra à la Royale Union Flémalloise (NDLR : structure qui réunit les trois anciens clubs de football de Mons-lez-Liège, d’Ivoz-Ramet et des Trixhes) ainsi qu’à l’école des jeunes d’évoluer dans de bonnes conditions sachant que les infrastructures existantes sont très vétustes.

Les futures installations comprendront trois terrains, l’un naturel et deux synthétiques réalisés avec des matériaux naturels (bouchons de liège), un parking et un bâtiment qui sera organisé en deux parties. D’un côté, il y aura des vestiaires au rez-de-chaussée ainsi qu’une cafétéria à l’étage avec une tribune. Et de l’autre côté, prendront place des bureaux au rez-de-chaussée et, à l’étage, une salle polyvalente pour la pratique de sports hors raquette et ballon.