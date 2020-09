Les 24 jours Jogging de Liège démarrent samedi après-midi. Seuls, en groupe de 6, 12 ou 24, les participants devront parcourir le maximum de kilomètres via une application en ligne afin de récolter des fonds pour soutenir des œuvres caritatives. Les 24 jours Jogging se déroulent jusqu'au 6 octobre à 13h00. Organisé par l'ASBL Table Ronde 63 de Liège, l'événement - qui en est à sa 16e édition - se tient pendant 24h, habituellement dans le parc de la Boverie à Liège.

Vu la situation sanitaire, les organisateurs ont opté cette année pour une alternative, un défi sportif virtuel: "Il est interdit de courir la nuit dans le parc et nous avons donc trouvé une solution virtuelle en transformant les 24h Jogging de Liège en 24 jours. Les participants peuvent courir où ils veulent et quand ils veulent, en fonction des catégories. C'est l'application mobile 'Strava' qui se charge de comptabiliser les kilomètres courus et de mettre à jour les compteurs en ligne, avec un classement", précise un membre de l'ASBL.

L'objectif de ces 24 jours Jogging est double. Les participants vont tenter d'atteindre les 40.000 km parcourus, soit un tour complet de la Terre. Mais surtout, il s'agit de récolter des fonds pour des œuvres sociales. En temps normal, entre 12.000 et 15.000 euros sont récoltés grâce à cette activité: "Nous ne voulions pas les laisser tomber pendant la crise liée au Covid-19. Les événements caritatifs s'annulent et, à l'heure actuelle, leurs rentrées financières sont quasi nulles. Table Ronde 63 soutient l'ASBL Leg's Go, venant en aide aux personnes amputées en leur permettant de participer à des activités sportives, et l'école Joëlle Robins qui répond aux besoins éducatifs des enfants présentant un retard mental modéré ou sévère".

Environ 750 inscriptions étaient comptabilisées au moment du lancement de la course. Du côté des participants, plusieurs personnalités bien connues se prêteront au jeu: "Ce sont des personnes provenant de divers milieux. Il y aura par exemple la triathlète Alexandra Tondeur, qui court dimanche, Steve Darcis le tennisman et le cycliste Christophe Brandt du côté des sportifs. Mais d'autres soutiens sont à souligner comme Jean-Michel Javaux, Jean-Luc Crucke ou encore le cuisinier Julien Lapraille. Ces personnes ont annoncé leur participation en publiant des vidéos sur les réseaux sociaux. C'est chouette de voir leur engouement", termine le membre de Table Ronde 63 de Liège.