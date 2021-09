L’événement annuel Retrouvailles n’aura jamais aussi bien porté son nom… Après plus d’un an d’arrêt de tous les événements à Liège, Retrouvailles ressurgit pour clamer que "le milieu associatif liégeois, bien qu’ébranlé, bien que fragilisé, est toujours bien vivace et se redresse pour relancer toutes les actions, tous les programmes, toutes les rencontres qui font le sel de la vie culturelle, sportive, sociale, environnementale, engagée de Liège", commente Pierre Luthers, directeur général de l’ASBL Enjeu qui coorganise l’événement aux côtés de l’échevinat de la Culture et du Tourisme de la Ville de Liège.

Participer à Retrouvailles, c’est faire son marché de rencontres, d’idées, de projets pour que l’année qui débute soit l’occasion pour chacun, "de vivre mieux, dans une communauté liégeoise plus ouverte et audacieuse que jamais !"

Plus de 300 tentes

Au fil des années, Retrouvailles est devenu le rendez-vous incontournable du milieu associatif et des services publics œuvrant dans les loisirs, la culture, le sport ou encore la solidarité. Près de 300 associations et leurs membres, animés d’une même passion présentent leurs réalisations et leurs activités. Des milliers de Liégeois y découvrent de nouveaux horizons, des possibilités de s’investir individuellement ou collectivement dans des activités sociales, artistiques ou sportives.

30 nouveaux stands

Cette année, plus d’une trentaine de nouvelles associations participent à Retrouvailles. Pour la première fois, à l’initiative de Gilles Foret, échevin de la Mobilité à Liège, un "Village de la Mobilité" sera organisé au cœur du site, à proximité de la Volière et de la Passerelle la Belle Liégeoise. L’objectif est de mieux faire connaître l’ensemble des services proposés aux citoyens avec la présence d’une quinzaine d’acteurs de la mobilité à Liège, représentant l’ensemble des modes de déplacement : des voitures partagées au transport en commun (train, tram, bus) en passant par les piétons ou les cyclistes.

Il y aura également de nombreuses animations : concerts, démonstrations de danses, chorales, groupes sportifs…

Le musée de la Boverie, en plein cœur du site, sera aussi à la fête avec l’opération "En piste !" qui a pour objectif de donner un coup de projecteur sur le travail précieux des galeries et centres d’art dans le paysage culturel liégeois.

Le bateau "Le Ventre de la Baleine" s’amarrera à nouveau le long du parc, et proposera une scène dédiée aux arts du spectacle et de la musique sur le thème "Ukulélé sur Meuse", avec concerts, ateliers et initiations au ukulélé et à la salsa, avant d’accueillir le dimanche matin le petit-déjeuner des associations exposantes.

Les rencontres et découvertes seront entretenues et prolongées au Village Gourmand, composé d’une vingtaine de restaurateurs. Pour se rendre au parc de la Boverie, il est recommandé de privilégier la marche à pied, le vélo ou l’autobus. Plus d’infos sur www.retrouvailles.be.

L’entrée sur le site est gratuite. Le port du masque sera obligatoire dans les allées.