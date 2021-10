LIèGE Le festival international du film de comédie de Liège revient du 5 au 9 novembre.

"Je suis déjà venu à Liège mais c’était des passages éclairs… J’espère que ces quelques jours me permettront de découvrir un peu la ville, son côté festif dont on parle tant, la bière…", a confié en riant l’acteur et animateur français Vincent Desagnat, ce mardi, à l’occasion de la présentation de la 6e édition du Festival international du film de comédie de Liège (FIFCL), qui se déroulera en Cité ardente du 5 au 9 novembre.

Celui qu’on retrouvera en 2022 à l’affiche du prochain Astérix et Obélix (l’Empire du Milieu), de Guillaume Canet, s’est dit très flatté d’avoir été sollicité par Adrien François, ce Liégeois à l’origine du festival, pour être le président du jury des longs-métrages. Honoré qu’on ait pensé à lui pour ce "rôle" mais aussi ravi tant la comédie lui colle à la peau…