Après une réunion constructive avec les jeunes, un projet de skatepark se concrétise à Hannut, derrière la bibliothèque.

"Depuis que je suis tout petit, j’entends parler de ce skatepark à Hannut !" Pour Martin Jamar, échevin de la Jeunesse, c’était l’occasion rêvée de concrétiser un projet en concertation avec le public concerné. Et même de l’inviter à prendre part plus globalement à sa réalisation.

"On a d’abord lancé une enquête auprès des jeunes et il en est ressorti que le skatepark était dans le top 3 de leurs revendications, résume-t-il. On les a donc invités à une réunion citoyenne pour qu’ils puissent s’exprimer et on a été très surpris de leurs connaissances techniques. Ils peuvent vraiment aider à réaliser un projet cohérent et, surtout, qui leur correspond ."

Lors de cette réunion à l’académie de Hannut, il a notamment été question de la forme. Un skatepark ? Ou un pumptrack qui inclurait plus largement les vélos ? C’est plutôt la première solution qui serait envisagée.

"C’est plus cher car c’est bétonné mais cela correspond davantage à la demande des jeunes", indique encore l’échevin.

Budget revu à la hausse

Le budget, initialement prévu à 100 000 euros, a donc été un peu revu à la hausse et s’élèverait désormais à 130 000 euros.

Quant à l’endroit, l’ensemble des participants a validé le prolongement du hall omnisports, derrière la bibliothèque. Pas moins de 1 000 m2 sont disponibles mais le skatepark pourrait s’avérer un peu plus petit.

"On ne veut pas exploser le budget avec le béton lisse", précise Martin Jamar.

Du côté des jeunes, l’initiative semble plaire, tant au niveau du projet que de la parole qu’on leur a laissée. Ils devraient d’ailleurs également avoir leur mot à dire une fois la première maquette sur la table.

" On devrait revenir vers eux au mois de janvier pour leur présenter l’avant-projet puis cela devra évidemment passer en collège" , poursuit l’échevin.

En trois ans de présence au collège communal, c’est la première fois pour Martin Jamar qu’un projet de cette envergure se réalise en concertation directe avec les Hannutois.