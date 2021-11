Liège Simon Charlier, fondateur et tenancier du chalet La Bestiale se dit "soulagé".

C’est après une dernière route avec 100 kg de filet de canard et autres produits frais dans son coffre que Simon Charlier se dit "soulagé" des mesures prises par le dernier Codeco. "Cela fait une semaine que l’on bosse. J’ai attendu la dernière minute pour réaliser les grosses commandes et aller chercher les produits frais que j’aurais dû mettre à la poubelle si le marché avait dû être annulé ce vendredi"… jour de son ouverture. "On a eu les fesses serrées, on ne savait pas à quelle sauce on allait être mangé, mais au moins on démarre". Et de rester réaliste : "on considère ça comme un sursis, on va attendre de voir de semaine en semaine comment ça va se passer".

Simon Charlier, fondateur de la bière liégeoise la Bestiale tient le chalet homonyme situé à l’entrée du site de la place Saint Lambert. Présent depuis cinq ans sur le marché festif, c’est la première année qu’il reprend seul le cabanon autrefois tenu en partenariat avec la Fromagerie des Vennes, ajouté du cabanon voisin.