Des savons, des bijoux, des peluches, de la peinture sur plexiglas, des poupées en tissu, des sculptures, des pâtisseries et autres réalisations (papier mâché, illustration, tour à bois…) sont à découvrir ce week-end, au centre culturel de Seraing, à l’occasion de son traditionnel marché de Noël au nom aussi original qu’évocateur : "Le Père Noël est un artiste".

Une 14e édition qui s’y déroulera certes dans un contexte Covid mais qui a néanmoins le mérite de se tenir malgré tout… Ce qui est manifestement apprécié, comme en atteste ce commentaire qu’on a pu relever : "une magnifique façon de soutenir l’art, la culture et de montrer un soutien financier aux personnes et non pas aux grandes entreprises. Je me réjouis de mes achats de Noël"…

En effet, c’est bien l’objectif de ce marché de Noël, à savoir mettre en valeur le travail d’artistes et artisans de la région tout en donnant l’occasion aux visiteurs d’y trouver des cadeaux hors du commun à déposer sous le sapin.

À côté des stands, les visiteurs auront également l’occasion de mettre la main à la pâte lors de différents ateliers. Au programme ? Vannerie pour fabriquer une décoration de Noël, impression vernis sur des boules de Noël et des galets et confection de sablés de Noël le samedi ainsi que réalisation d’une couronne de Noël à l’aquarelle et création d’un mandala végétal et coloré (pour les enfants dès 7 ans) le dimanche. Réservation indispensable pour les️ ateliers au 04/337 54 54.

Conformément aux décisions du dernier Codeco, le Covid Safe Ticket (dès 16 ans) est requis (avec présentation de la carte d’identité) et le port du masque est obligatoire.

Entrée gratuite.