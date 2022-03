A Herstal, les chantiers se poursuivent pour l'installation du chauffage urbain, le réaménagement de voiries dans le cadre du Master plan, les travaux d'égouttage... Autant dire que les riverains doivent encore garder leur mal en patience. La Ville de Herstal informe du calendrier des travaux pour le mois de mars:



Rue Visé Voie :

Des travaux de pose de drain vont être réalisés rue Visé Voie entre les habitations n°600 et 650 à Vottem. Pour ce faire la rue sera fermée à la circulation dans la zone de chantier jusqu'au 30 mars 2022. Un itinéraire de déviation sera mis en place via la rue Florent Boclinville et la chaussée Brunehault et ce dans les deux sens de circulation. Le TEC effectuera la déviation via la rue Sous la Ville et ensuite rue Florent Boclinville.

Place du Douzième de Ligne :

Une prolongation a été délivrée jusqu’au 21 mars 2022 dans le cadre du chantier du chauffage urbain. Il n'y a pas de changement dans les mesures de circulation mises en place.

Rue Jean Michel Courard 20 :

Des travaux d’égouttage vont être réalisés. La rue sera fermée à la circulation à hauteur du chantier du 14 au 18 mars 2022. Un itinéraire de déviation sera mis en place via la rue de l’Agriculture et ensuite rue Emile Muraille et ce dans les deux sens de circulation.

Avenue du Parc Industriel :

Des travaux de réaffectation de l’autoroute A601 vont être entrepris. La partie située sous le pont de l’autoroute sera occupé en demi voirie en permanence entre le 14 mars 2022 et le 6 mai 2022. Une bande de circulation restera disponible, la circulation se fera en alternance.

Place de la Licourt :

Des travaux d’élagages dans le cadre de la mise à double sens de la RN671 vont être réalisés. Le parking situé à côté de l’église sera occupé et inaccessible les 14 et 15 mars 2022. La RN 671 et RN671c ne devraient pas être impactées.

Place Gilles Gérard à Vottem :

Dans le cadre des travaux de modification de la place entre dans la phase 4, la partie de la Place Gilles Gérard comprise entre le pied de la rue du Plope et de la rue Vert Vinâve sera interdit à la circulation du 14 mars 2022 au 29 avril 2022. Les rues de Liège et du Plope seront rouvertes à la circulation. L’accès au Clos du Val se fera uniquement via la rue Emile Vandervelde, ensuite via l’ancienne voirie située le long du magasin Delhaize, de la pharmacie et du musée de la Fraise et ce dans les deux sens de circulation. Le centre de l’ancienne place reste toujours inaccessible. Les rues Vert Vinâve et Ferdinand Nicolay seront interdite à la circulation (« excepté riverains ») et placées en voie sans issue. La rue Vert Vinâve sera mise à double sens de circulation.

Un accès des services de secours ne sera pas possible à hauteur du parvis de l’église (réalisation en béton qui nécessite un séchage de 30 jours). Il ne sera pas possible de traverser la place Gilles Gérard, il y aura lieu de suivre les déviations mises en place lors de ce séchage. Cette zone sera totalement balisée et interdite (même aux piétons), seul les trottoirs seront accessible aux piétons.