Cambio carsharing, c'est ce système qui permet de réserver une voiture pour la durée de votre choix, de jour comme de nuit, dans l’une des 719 stations réparties dans plus de 74 villes partout en Belgique. L’utilisateur paie les frais liés à son utilisation (durée et kilomètres) sans contraintes tels qu’assurances, suivis techniques, propreté du véhicule. "Les véhicules partagés représentent une bonne alternative pour les citoyens qui souhaitent diminuer le nombre de véhicules du ménage ou pour ceux qui ne disposent pas de voiture personnelle", indiquent les autorités liégeoises ce vendredi... qui se réjouissent dès lors de cette nouvelle : à Liège, le cap des 1.000 utilisateurs vient d'être franchi.

Ce vendredi toujours, les autorités locales, Willy Demeyer, bourgmestre, Roland Léonard, échevin des Travaux est Gilles Foret, échevin de la Mobilité, ont annoncé l'ouverture de la station « Péralta » ce lundi 28 février et l’arrivée prochaine de nouvelles stations de voitures partagées à Liège.

"Sur base des excellents résultats enregistrés en 2021, on constate que la Cité ardente est la plus grande ville Cambio en Wallonie. En effet, fin décembre 2021, la ville de Liège a dépassé la barre des 1.000 utilisateurs grâce aux 46 voitures partagées réparties sur 19 stations. Cette croissance devrait encore s’amplifier avec l’arrivée de 4 nouvelles stations qui ouvriront dans le courant de l’année 2022 dont 2 sont situées dans les quartiers sinistrés l’an dernier", se réjouissent les autorités qui précisent que l'objectif est ici de soutenir les habitants touchés par les inondations et qui ont parfois perdu leur véhicule dans le sinistre.

"Il est en effet symbolique d’offrir la possibilité d’un système de carsharing aux habitants liégeois ayant, dans de nombreux cas, perdu leur voiture privée et ne pouvant pas en acheter de nouvelle rapidement. Cette solution permettra également à la population de (re)découvrir les avantages du carsharing".

C’est d’abord le quartier d’Angleur qui accueillera donc dès ce lundi 28 février, une première station portant le nom du château près duquel elle sera située : « Péralta ». Une seconde station ouvrira, au printemps, près de la place Joseph Willem dans le quartier de Chênée dont elle empruntera aussi le nom.

Frais d'inscription offerts

"Afin de marquer son soutien aux habitants de ces quartiers sinistrés, Cambio leur offre les frais d’inscription d’une valeur de 35 € (offre valable pour une durée de 2 mois à partir de la date d’ouverture de la station). Pour en bénéficier, c’est simple : l’offre promotionnelle est automatique dès l’encodage du code postal lors de l’inscription !", indiquent encore le bourgmestre et les échevins. Dans un deuxième temps, au regard d’une demande sans cesse croissante ces derniers mois, il est prévu d’ouvrir une troisième station dans le quartier de la Chartreuse (place Cardinal Mercier), suivie d’une quatrième dans le quartier de Grivegnée bas (rue Haute Wez), fortement demandeur.

En 2006, le nombre d'utilisateurs était de 160. Ils se partageaient 8 voitures réparties sur 4 stations. En 2021, on comptait désormais 1.002 utilisateurs se partageant 46 voitures réparties sur 19 stations.